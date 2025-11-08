Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán y diputado federal por Morena, respondió a señalamientos en su contra por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El ex gobernador de Michoacán negó estar involucrado en el asesinato de Carlos Manzo y que se trate de un crimen de Estado, alegó que se trató de una falla de seguridad.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, murió tras ser atacado a balazos (Yazmín Betancourt)

Leonel Godoy acusa falla de seguridad en el asesinato de Carlos Manzo y señala al crimen organizado

Durante una breve intervención con los medios, Leonel Godoy fue cuestionado sobre los señalamientos que lo ligan con el asesinato de Carlos Manzo, a lo que negó este vínculo.

Leonel Godoy comentó que esto se dio por una falla en el sistema de seguridad del alcalde Carlos Manzo y aclaró que no fue un crimen de Estado, sino un ataque del crimen organizado.

Cabe recordar que Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre en un ataque directo y el agresor, quien tenía 17 años de edad, fue abatido en el sitio tras disparar al alcalde.

Hasta el momento, la hipótesis de la Fiscalía de Michoacán es que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es está detrás del atentado, sin embargo, aún no se ha confirmado.