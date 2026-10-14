Benjamín Robles, diputado local del Partido del Trabajo (PT), lanzó un mensaje contra Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, tras la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, presunto integrante de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su cuenta oficial en X, el legislador del PT se pronunció contra el gobernador de Oaxaca, a quien ha criticado en otras ocasiones.

En esta ocasión, advirtió que “se va cerrando el cerco entorno a ti” y afirmó que la “justicia va caminando” hacia el mandatario estatal.

“Justicia en Oaxaca”: Benjamín Robles lanza mensaje a Salomón Jara tras captura de El Cromo (Benjamín Robles en X)

Benjamín Robles pide que Salomón Jara se presente ante los tribunales

En su mensaje, Benjamín Robles sostuvo que “todos los caminos llevan” hacia Salomón Jara, así como hacia personas que, según sus señalamientos, tienen vínculos con el gobernador.

Entre ellas mencionó a un amigo cercano de Juchitán, a quien identificó como su socio en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y a quien llamó su financiador, Antonio Morales, en el Senado.

Robles también afirmó que la justicia no llegará de manera completa hasta que Salomón Jara se presente ante los tribunales. Por ello, pidió que se investigue al gobernador y señaló que la exigencia en Oaxaca es que haya justicia.

Estas declaraciones corresponden a los señalamientos del diputado y no constituyen, por sí mismas, una confirmación de responsabilidad legal por parte del gobernador o de las personas mencionadas.

Detienen a “El Cromo”, presunto operador del CJNG en Juchitán

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este miércoles 14 de octubre de 2026 sobre la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como integrante de la célula criminal conocida como “Los Cromos”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información difundida, este grupo criminal operaba en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, municipio relacionado con investigaciones contra presuntos integrantes de esa estructura.

En ese contexto, también se menciona la detención del exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, señalado por su presunta relación con “Los Cromos” y por acusaciones de extorsión y otros delitos en la región.

Estas imputaciones deberán distinguirse de cualquier responsabilidad que haya sido acreditada ante las autoridades judiciales.