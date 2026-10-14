Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, presunto líder de un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca.

De acuerdo con Harfuch en un mensaje difundido en su cuenta de X, esta captura es el resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y de CNI, en Guadalajara, Jalisco.

Iván “N”, pertenecía al grupo criminal de “Los Cromos”, que son identificados por generar violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero, así como otros delitos.

Harfuch destaca detención de “El Cromo”, presunto líder de grupo ligado al CJNG (Omar García Harfuch en X)

¿De qué delitos era acusado “El Cromo”, presunto líder de grupo ligado al CJNG?

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, Iván “N”, alias “El Cromo”, cuenta con dos órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas.

Además, los registros de inteligencia refieren una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020.

Asimismo, las investigaciones señalan a la organización criminal por su presunta participación en el homicidio de una menor de edad, ocurrido en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Antes de su captura, se había ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

De acuerdo con los señalamientos contra Los Cromos, las actividades delictivas atribuidas a esta organización incluyen:

Homicidio.

Extorsión.

Cobro de piso.

Secuestro.

Tráfico de drogas y armas.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina y la SSPC, con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Harfuch destaca detención de “El Cromo”, presunto líder de grupo ligado al CJNG (Omar García Harfuch en X)

¿Qué relación tiene la captura de “El Cromo” con el exalcalde de Juchitán?

Omar García Harfuch explicó que la detención de “El Cromo” da continuidad a las investigaciones que permitieron capturar, el pasado 23 de septiembre, a Miguel Sánchez Altamirano quien fuera presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Las indagatorias también derivaron en la detención de otro presunto integrante de esta estructura criminal, señalado por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por posibles esquemas de protección a organizaciones delictivas.

El secretario de Seguridad señaló que, hasta el momento, se han realizado más de 250 detenciones en el marco de la Operación Sable, incluidas las de presuntos mandos criminales y operadores financieros.

Finalmente, García Harfuch agradeció la colaboración de los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Oaxaca, Salomón Jara, en las acciones que permitieron la captura de Iván “N”, alias “El Cromo”.