Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución contra el Chapo Isidro se dio durante la continuación de su audiencia este sábado 28 de noviembre desde el penal del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), donde permanece recluido.

En la misma audiencia también fueron vinculados a proceso dos presuntos colaboradores: Germán Rolando “N”, alias “Serafín”, y José Luis “N”, identificado como supuesto operador financiero.

Vinculan a “El Chapo Isidro” por presuntos delitos relacionados con drogas y armas

Una jueza de control determinó vincular a proceso a “El Chapo Isidro” por delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, así como contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Tras determinar su vinculación a proceso, la jueza ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que“El Chapo Isidro” continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.

De acuerdo con la información, la audiencia de Fausto Isidro Meza Flores se prolongó por más de nueve horas y se desarrolló de manera privada por razones de seguridad nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso de “El Chapo Isidro”, luego de haber sido detenido el pasado 20 de noviembre en Sinaloa.

Además del proceso penal en México, Fausto Isidro Meza Flores es requerido por autoridades estadounidenses, que presentaron una solicitud formal de extradición para procesarlo por delitos relacionados con el narcotráfico.