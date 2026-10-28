Antonino Morales negó tener vínculos con “Los Cromos” o el crimen organizado responsable de la extorsión en Juchitán, Oaxaca; acusa persecución política.

Han querido manchar mi nombre de una u otra manera, lo digo porque soy un hombre de trabajo, vengo de abajo, sé de dónde vengo, en dónde estoy y en dónde quiero estar el día de mañana. Antonino Morales, senador de Morena

El senador de Morena acusó que la persecución se ha dado desde hace varios años debido a su ideología de izquierda que siempre ha señalado las irregularidades de gobiernos de derecha.

Esto en respuesta a cómo sigue Juchitán tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano, su exalcalde detenido por formar parte de “Los Cromos” y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Antonino Morales niega vínculos con “Los Cromos”, señalados por extorsión en Juchitán

En entrevista para medios de comunicación, Antonino Morales negó rotundamente que tuviera vínculos con “Los Cromos” o cualquier organización del crimen organizado.

Antonino Morales aseguró que su único pecado ha sido no arrodillarse a una familia que se cree dueña de Oaxaca y que por su diferencia de ideales lo ha perseguido políticamente.

Antonino Morales niega vínculos con “Los Cromos”, señalados por extorsión en Juchitán (Ángel Gallegos)

Destacó que en sus 14 años de trayectoria política ha sido víctima de ataques mediáticos y un intento de manchar su nombre de una u otra manera por diferencias ideológicas.

Añadió al respecto que él no simula pactar con la derecha y ha recalcado su ideología de izquierda.

Sin embargo, destacó que las acusaciones son consecuencia de señalar la corrupción de la derecha, ya que habría presentado fotografías y documentos que lo prueban.

¿Cómo están las cosas en Juchitán tras la desaparición de poderes? Esto dijo Antonino Morales

Antonino Morales también fue cuestionado sobre cómo está Juchitán tras la detención y desaparición de poderes; sobre el tema, afirmó que el municipio está bien y se gobierna de manera coordinada.

El senador destacó en este tenor al gobierno estatal y el federal, que han trabajado de manera cercana con Juchitán para llevar la gobernabilidad pacíficamente.

Señaló a su vez que las autoridades actualmente buscan ayudar a Juchitán a salir adelante tras ser víctima de “Los Cromos”.