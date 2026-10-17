La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que Iván Sánchez Santiago, también conocido como “El Cromo” y presunto líder de Los Cromos con presencia en Oaxaca quedará en prisión preventiva tras ser detenido.

Luego de que Iván fuera detenido en Guadalajara, Jalisco, con base en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Marina) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por lo que el presunto líder de Los Cromos permanecerá recluido en el Penal del Altiplano o el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Dictan prisión preventiva a Iván N, presunto líder de Los Cromos (FGR)

Iván Sánchez Santiago, presunto líder de Los Cromos está en espera de vinculación a proceso

Luego de que la FGR le dictara prisión preventiva a Iván Sánchez Santiago, presunto líder de Los Cromos, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó ya la vinculación a proceso en su contra.

A Iván se le señala por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Por su parte, la defensa del presunto líder de Los Cromos solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.