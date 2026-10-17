El fiscal de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez, confirmó la detención de dos presuntos integrantes del grupo criminal Los Cromos y quienes estarían implicados en el ataque contra la diseñadora Elvis Guerra.

De acuerdo con José Bernardo Rodríguez, los detenidos —un hombre y una mujer— fueron identificados por las autoridades como E.B.P., alias “Bolán”, y G.C.L.

Caen dos presuntos integrantes de Los Cromos; se presume su participación en el ataque contra Elvis Guerra

El fiscal de Oaxaca confirmó que trabajos de inteligencia permitieron llevar a cabo la detención de dos presuntos integrantes de Los Cromos.

Trabajos de inteligencia señalan a dicha organización como la responsable de cometer extorsión y cobro de piso en el estado de Oaxaca.

Ataque contra Elvis Guerra: detienen a dos presuntos integrantes de Los Cromos (@FiscalOaxaca / X)

Precisó que E.B.P., alias “Bolán”, fue detenido en colaboración con la Fiscalía de Chiapas, luego de ubicar su presencia en dicha entidad del sureste mexicano y concretar una orden de aprehensión en su cotra.

Por su parte, G.C.L. fue detenida durante un operativo en el municipio de Juchitán de Zaragoza, por parte de elementos de la policía estatal.

Ambos son señalados por su posible participación en delitos como intimidación, agresión, y extorsión, cometidos en contra de la diseñadora muxe, Elvis Guerra.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, con el objetivo de dar seguimiento al proceso penal en su contra.

Cabe recordar que la casa de Elvis Guerra fue blanco de un ataque armado, luego de que la diseñadora se negara a pagar un intento de extorsión por parte de estos criminales.