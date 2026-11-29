Un video difundido en redes sociales desató indignación luego de mostrar a una turista extranjera agrediendo presuntamente a varios coatíes en un complejo hotelero de Quintana Roo de la Riviera Maya.

Las imágenes, compartidas originalmente en TikTok por el usuario @maufuentess, muestran a una mujer que utiliza una sandalia para golpear las ramas de unos arbustos donde se encontraban los coatíes.

De acuerdo con la denuncia difundida junto con la grabación, el incidente ocurrió en el hotel Ocean Riviera Paradise, ubicado cerca de Playa del Carmen, en la Riviera Maya, Quintana Roo.

Video de turista golpeando a coatíes provoca indignación en redes sociales

La conducta de la turista al golpear a los coatíes generó críticas entre los internautas, quienes cuestionaron la falta de respeto hacia la fauna silvestre que habita en los destinos turísticos de México.

Según el testimonio de la persona que grabó el incidente, la mujer extranjera habría sido la única que agredió a los coatíes, y posteriormente, el denunciante aseguró que informó sobre lo ocurrido al personal administrativo del hotel para solicitar que se atendiera la situación.

Agresión a coatíes en hotel de la Riviera Maya (Especial)

Los coatíes son mamíferos silvestres nativos de América y suelen desplazarse en grupos, y en Quintana Roo es común encontrarlos en áreas verdes y zonas boscosas, incluso cerca de desarrollos turísticos.

La polémica sobre la agresión a los coatíes por parte de una turista en Quintana Roo, también reavivó el debate sobre la protección de los animales en la Riviera Maya y la responsabilidad de los hoteles y visitantes para garantizar una convivencia respetuosa con la fauna local.