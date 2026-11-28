Bronson Reed, fue un destacado luchador profesional australiano de ascendencia samoana, conocido principalmente por su paso por la WWE.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Bronson Reed compitió en importantes promociones internacionales como New Japan Pro-Wrestling (NJPW) e Impact Wrestling.

¿Quién fue Bronson Reed?

Bronson Reed fue el nombre artístico de Jermaine Haley, un reconocido luchador profesional australiano que militaba en la WWE.

En dicha empresa destacó por convertirse en Campeón Norteamericano de NXT en 2021 y por ganar la André the Giant Memorial Battle Royal en 2024.

Bronson Reed (@bronsonishere)

¿Qué edad tenía Bronson Reed?

Bronson Reed nació el 25 de agosto de 1988 y murió el 27 de noviembre de 2026 a la edad de 38 años a causa de complicaciones médicas.

¿Quién fue la esposa de Bronson Reed?

La esposa de Bronson Reed fue Paige Haley, quien fue su novia desde la época de la escuela secundaria.

Paige tuvo una aparición televisiva en el programa NXT el 18 de mayo de 2021 para celebrar junto a él la obtención del Campeonato Norteamericano.

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¿Qué signo zodiacal era Bronson Reed?

Al haber nacido el 25 de agosto de 1988, Bronson Reed era del signo de Virgo.

¿Cuántos hijos tenía Bronson Reed?

Bronson Reed tuvo una hija, nacida el 24 de febrero de 2024. Al momento de su muerte en noviembre de 2026, su esposa se encontraba embarazada de su segundo hijo.

¿Qué estudió Bronson Reed?

Tras graduarse de la escuela secundaria, Bronson Reed decidió no proseguir estudios superiores para enfocarse de lleno en su entrenamiento y carrera en la lucha libre profesional.

Durante sus años escolares en Australia practicó diversos deportes como fútbol de reglas australianas, fútbol, rugby y basquetbol.

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¿En qué trabajó Bronson Reed?

Bronson Reed trabajó exclusivamente como luchador profesional en varias etapas y promociones: