En Un jardín al fondo de la noche, la escritora Ximena Santaolalla transforma una experiencia profundamente dolorosa en una obra literaria que explora la memoria, el trauma y la supervivencia.

A través de una narración que combina la mirada infantil con elementos simbólicos, Ximena Santaolalla construye la figura de un agresor (Francisco Aguirre Gómez en la vida real) que representa el miedo, el control y el silencio que marcaron una parte de su vida.

“Mi papá nuevo no es como los demás papás. Devora vino, detesta el sol, viste de púrpura cuando está oscuro y sus dientes son largos. Perfectos” Un jardín al fondo de la noche

Un jardín al fondo de la noche ha llamado la atención por la manera en que Ximena Santaolalla utiliza la ficción autobiográfica para abordar temas como la violencia sexual infantil, la impunidad y la búsqueda de justicia.

Santaolalla hizo una radiografía de Francisco Aguirre en Un jardín al fondo de la noche

En su novela autobiográfica Un jardín al fondo de la noche, la escritora mexicana Ximena Santaolalla expone el impacto traumático de los abusos sufridos durante su infancia.

Aunque en sus intervenciones públicas la autora confirmó que el relato se basa en las agresiones cometidas por su padrastro, el empresario radiofónico Francisco Aguirre Gómez, en las páginas de la obra la figura del agresor es retratada a través de un personaje inquietante y omnipresente conocido como el “papá nuevo” o el “vampiro”.

Desde las primeras páginas, la protagonista, Guinea, y su hermano Pascual construyen una detallada radiografía física y psicológica del personaje, reflejando el entorno de opresión vivido en el hogar.

Un jardín al fondo de la noche, libro de Ximena Santaolalla (Especial)

El texto describe sus hábitos con particular minuciosidad: “Mi papá nuevo no es como los demás papás. Este es limpio y es nuevo, le gustan las camisas blancas con mancuernas de oro, se pasa el tiempo suavizando su pelo y restregando su piel. Devora vino, detesta el sol, viste de púrpura cuando está oscuro y sus dientes son largos. Perfectos.”

La caracterización del “vampiro” va más allá del plano físico; retrata una personalidad narcisista que llena la casa con cientos de espejos. El personaje pasa largas horas contemplándose, peinándose y elogiándose a sí mismo:

Se decía “Mi Rey” al espejo, “mi Michelangelo”, peinando los muchos pelos de su pecho hacia abajo, negros en la cabeza, grises en el pecho” Un jardín al fondo de la noche

A esto se suma una fijación obsesiva por la higiene y por ocultar su propio olor mediante fragancias y jabones: “Mi papá nuevo se unta aromas y esconde el suyo: Rosa Venus, Seltz, Verbena, Pinol, Cisne Blanco, Escudo”

La narración en Un jardín al fondo de la noche entrelaza la perspectiva infantil con la crudeza del trauma para explicar cómo los niños intentaban darle sentido a la presencia del agresor.

Pascual explica a Guinea que el padrastro es un vampiro porque “chupa luz”, aclarando que “esa luz es tu fuerza” y que su mera cercanía “te cansa”.

Asimismo, el libro de Ximena Santaolalla denuncia la desinhibición e imposición del personaje dentro de la vivienda, mientras Guinea recuerda de forma recurrente sus “labios púrpuras viscosos de gordo caracol”.

“Viene a mi cuarto chiflando canciones y va a la cocina en camiseta púrpura, sin pantalón y sin calzón” Un jardín al fondo de la noche

A través de este retrato literario, Ximena Santaolalla logra plasmar no solo los rasgos y la vanidad del agresor, sino también la dinámica de sometimiento y silencio que prevaleció durante años.

Un jardín al fondo de la noche transforma la memoria del horror en un testimonio sobre la supervivencia y la ruptura de la impunidad.