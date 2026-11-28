Coca-Cola Flow Fest 2026 está por suceder este fin de semana llenos de conciertos del 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde ya te dejamos los detalles completos de horario y hora en la que terminan los conciertos en Coca-Cola Flow Fest 2026:

Apertura de puertas: 1:00 de la tarde

Inicio de los conciertos: 3:00 pm el sábado 28 y 2:45 pm el domingo 29

Duración total del Coca-Cola Flow Fest 2026: Aproximadamente 13 horas por día

Hora en la que terminan los conciertos: 2:00 am de la madrugada

Coca-Cola Flow Fest 2026 revela cartel y fechas; Anuel AA y Tito Double P encabezan el festival (OCESA)

Así podrás llegar al Coca-Cola Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Será muy fácil llegar a la sede del Coca-Cola Flow Fest 2026, pues el Autódromo Hermanos Rodríguez está ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX

La vía fácil al Autódromo Hermanos Rodríguez es por Metro en su Línea 9 bajando en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva ó Puebla.

Si llegas por Metrobús, deberás usar la Línea 1 o 2 y descender en las estaciones de Goma, UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco y caminar unas cuantas cuadras de Tezontle al Viaducto para llegar al recinto.