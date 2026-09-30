Miguel Sánchez Altamirano fue vinculado a proceso por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado de Oaxaca; queda en prisión preventiva.

La audiencia de vinculación a proceso comenzó alrededor de las 11:00 horas de este martes 29 de septiembre, aunque debido a un cambio en su defensa, se tomó un receso.

La noticia la dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien apuntó también la vinculación de Carlos Alberto P.L. “La Parka”, también por presunto crimen organizado.

Miguel Sánchez Altamirano es vinculado a proceso por extorsión; se queda en prisión

La Fiscalía de Oaxaca informó la vinculación a proceso de Miguel Sánchez Altamirano por los delitos extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Por ello, el juez de Control del Poder Judicial del Estado de Oaxaca dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación intermedia.

Miguel Sánchez Altamirano es vinculado a proceso en Juchitán; queda en prisión preventiva (Fiscalía de Oaxaca)

Aunque la Fiscalía de Oaxaca no dio a conocer el plazo determinado por el juez de control, sí destacó que se quedará en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.

Y refrendó su compromiso para fortalecer las investigaciones en coordinación institucional, ya que los trabajos de inteligencia vinculan a Miguel Sánchez Altamirano con el CJNG.

En su comunicado, añaden que las investigaciones identifican a Miguel Sánchez Altamirano como colaborador del grupo criminal Los Cromos, a quienes habría facilitado información.

Fiscalía logra vinculación a proceso de La Parka, presunto colaborador del exalcalde de Juchitán

Además de resaltar la vinculación a proceso del exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, la Fiscalía de Oaxaca logró una segunda de un presunto colaborador.

Al respecto, la Fiscalía apunta a “La Parka” por su probable responsabilidad en delitos de extorsión agravada y seguridad del Estado, igual que el exalcalde.

Por lo que también se quedará en prisión preventiva; sin embargo, la cumplimentará en el Cefereso de Perote, Veracruz, nuevamente sin mencionar el periodo dictado por el juez.

La Fiscalía de Oaxaca también resalta que Los Cromos están ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación y se les atribuye otros delitos en la zona de Juchitán y otras zonas de Oaxaca:

Homicidio

Cobro de piso

Secuestro

Portación ilegal de armas