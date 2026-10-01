John Keny Moreno, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, Oaxaca, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un delito contra la investigación y seguridad del Estado.

De acuerdo con la información, la captura de John Keny Moreno se dio días después de la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, ligado con la célula criminal de Los Cromos.

John Keny Moreno, exjefe policial de Juchitán, es vinculado a proceso

Tras su detención, John Keny Moreno tuvo su audiencia inicial, en la que un juez calificó como legal su captura y, posteriormente, determinó vincularlo a proceso por el presunto delito contra seguridad del Estado

Vinculan a proceso a John Keny Moreno, exjefe de la Policía Municipal de Juchitán (@FISCALIA_GobOax)

Las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca apuntan que John Keny Moreno, siendo jefe de la Policía Municipal de Juchitán, protegió y facilitó las actividades del grupo delictivo conocido como Los Cromos.

Con la resolución del juez, Moreno se convirtió en la tercera persona vinculada a proceso tras los operativos desplegados en Juchitán, en los que han participado fuerzas de seguridad federales y estatales.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que la vinculación a proceso de John Keny Moreno representa un avance dentro de la estrategia para desarticular las redes de complicidad que permiten la operación del crimen organizado.

La dependencia indicó que las instituciones de seguridad continuarán con una estrategia conjunta basada en investigación, inteligencia y coordinación operativa para combatir delitos de alto impacto en el Istmo de Tehuantepec.