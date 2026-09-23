Miguel Sánchez Altamirano, conocido en su región como “Miguel Quetu”, es presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y fue detenido el 23 de septiembre de 2026 en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

Licenciado en Derecho por la UABJO e hijo de un exlíder de la COCEI, Miguel Sánchez inició su trayectoria como secretario particular en el ayuntamiento de Juchitán y ganó la alcaldía en 2024 con la coalición Morena‑PVEM‑Fuerza por México.

Hoy enfrenta órdenes de aprehensión por extorsión agravada y vínculos con una red criminal dedicada a la trata de personas y el narcotráfico.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca (@Miguel Sanchez Altamirano / Instagram)

¿Quién es Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca?

Miguel Sánchez Altamirano, conocido en su región como “Miguel Quetu”, es el presidente municipal constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Creció en la Séptima Sección de Juchitán y es hijo de un exlíder de la histórica Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI).

Miguel Sánchez Altamirano proviene de una familia con antecedentes en la lucha social de izquierda en la región.

¿Cuántos años tiene Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca?

De acuerdo con su registro oficial de postulación, Miguel Sánchez Altamirano tiene 37 años.

¿Quién es la esposa de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca?

La esposa de Miguel Sánchez Altamirano es Reyna Alonso Carrasco, se desempeña como la presidenta del Sistema DIF Municipal de Juchitán de Zaragoza.

Cargo desde el cual encabeza la gestión de programas sociales, apoyos comunitarios y actividades culturales dirigidas a la infancia y familias de la localidad.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca (@Reyna Alonso Carrasco / Facebook )

¿Qué signo zodiacal es Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca?

Miguel Sánchez Altamirano es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca?

Miguel Sánchez Altamirano tiene dos hijos: una niña y un niño.

¿Qué estudió Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca?

Miguel Sánchez Altamirano es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca (@Miguel Sanchez Altamirano / Instagram)

¿En qué ha trabajado Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, Oaxaca?

Miguel Sánchez Altamirano inició su trayectoria en el ayuntamiento como secretario particular del exalcalde Emilio Montero Pérez y luego como titular de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento.

En noviembre de 2022 asumió como presidente municipal sustituto y, en las elecciones de junio de 2024, ganó la alcaldía abanderado por la coalición de Morena, el Partido Verde (PVEM) y Fuerza por México.

El 23 de septiembre de 2026 Miguel Sánchez Altamirano fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

Enfrenta órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

A raíz de su captura, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó sus recursos y bloqueó las cuentas bancarias de personas asociadas a la investigación.

Se le vincula con una estructura delictiva dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas, homicidio y el otorgamiento de esquemas de protección para la operación de grupos criminales en la región.