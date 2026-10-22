La Fiscalía General de la República informó la vinculación a proceso de Iván Sánchez Santiago, alias “Comandante Cromo”, identificado por las autoridades como presunto líder de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.

La resolución judicial se produjo tras la presentación de elementos de prueba relacionados con delitos en materia de armas y drogas.

Además, un juez determinó mantener la medida de prisión preventiva y fijó un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria mientras continúa el proceso legal de Iván Sánchez Santiago.

¿De qué delitos acusan a “El Comandante Cromo”?

De acuerdo con la FGR, Sánchez enfrenta acusaciones por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

El segundo señalamiento corresponde a posesión con fines de comercio, mientras la medida cautelar mantiene al imputado en el penal del Altiplano durante el proceso.

Las autoridades identifican al “Comandante Cromo” como posible integrante de una organización relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

“El Comandante Cromo”, señalado como operador del CJNG (Fiscalía General de la República)

“Los Cromos” surgió como una célula delictiva local en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y posteriormente estableció una alianza con el CJNG, según las investigaciones.

Sánchez fue detenido en Guadalajara, Jalisco, mediante acciones de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

La Fiscalía señaló que el imputado es considerado un generador de violencia en el Istmo de Tehuantepec y cuenta con órdenes de aprehensión por homicidio.

La autoridad recordó que Iván Sánchez Santiago debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.