Benjamín Robles es político mexicano que ha participado durante varios años en la política nacional, especialmente en el estado de Oaxaca. Actualmente, milita en el Partido del Trabajo (PT) y se ha desempeñado como senador y diputado federal. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política y vida pública, continúa leyendo.

¿Quién es Benjamín Robles?

Ángel Benjamín Robles Montoya es un político y economista mexicano con más de una década de trayectoria en el ámbito público del país. Ha sido senador de la República y diputado federal, además de participar en procesos electorales para cargos como la gubernatura de Oaxaca. Actualmente, es una de las figuras del Partido del Trabajo (PT) en esa entidad.

¿Qué edad tiene Benjamín Robles?

Benjamín Robles nació el 8 de noviembre de 1959, por lo que actualmente tiene 66 años.

¿Benjamín Robles tiene esposa?

Sí, Benjamín Robles está casado con Maribel Martínez Ruiz.

¿Qué signo zodiacal es Benjamín Robles?

Al haber nacido el 8 de noviembre, Robles Montoya es Escorpio, signo que se caracteriza por ser intenso, apasionado y comprometido.

¿Benjamín Robles tiene hijos?

Sí, Benjamín Robles tiene al menos un hijo con su esposa: Luis Alfonso Robles, quien tiene presencia en cargos políticos.

¿Qué estudió Benjamín Robles?

Benjamín Robles tiene una licenciatura en Economía por la UVM y una maestría en Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Benjamín Robles?

La trayectoria de Benjamín Robles es muy amplia, destacando cargos como: