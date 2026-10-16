Iván Sánchez Santiago, alias El Cromo o Comandante Cromo, presunto líder de Los Cromos, enfrentará nuevas imputaciones por delitos federales y homicidios, informó Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca.

El Cromo permanece detenido y bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), tras su captura en Guadalajara, Jalisco.

“Lo que buscamos, al final de cuentas, es desarticular a toda la organización criminal denominada <i>Los Cromos</i>; esto es parte de la estructura, hay varios de ellos que ya están detenidos, sin embargo, seguimos trabajando en el proceso de desarticulación de toda la red”. Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca

De acuerdo con las autoridades, el Cromo, presunto líder criminal está relacionado con una célula afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada por generar violencia en Juchitán y otros municipios del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

¿Qué delitos le imputarán a El Cromo?

Entre los delitos que investigan contra Iván Sánchez Santiago, alías El Cromo, presunto generador de violencia en Oaxaca, se encuentran:

Delincuencia organizada: por su presunta participación en la estructura criminal de Los Cromos.

Portación de armas de uso exclusivo del Ejército: por el armamento localizado durante su detención.

Delitos contra la salud: por los presuntos enervantes que le encontraron.

Homicidio: la Fiscalía de Oaxaca buscará imputarle responsabilidad en al menos cuatro asesinatos.

Las nuevas imputaciones forman parte de las investigaciones para desarticular la organización criminal y establecer las responsabilidades de sus integrantes.

“Tenemos reportes de que, a lo largo de esos meses y dada la cantidad de personas migrantes que transitaban por ahí, si hacíamos el recuento de lo que pagaban es, veíamos en el último informe estadístico que tenemos en torno a eso, era mayor incluso que todo el presupuesto que el estado de Oaxaca tiene en un año, así”. Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca

Los Cromos, bajo investigación en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca también busca identificar a los operadores financieros, colaboradores y presuntos protectores de la organización, pues según las autoridades, la debilidad institucional y las posibles complicidades de funcionarios facilitaron su expansión.

Además, el fiscal señaló que los ingresos derivados del tráfico de migrantes habrían alcanzado montos superiores al presupuesto anual del estado de Oaxaca.

Hasta el momento, la Fiscalía reporta 269 personas detenidas por su presunta pertenencia o vinculación con Los Cromos, entre ellas el exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano.

Las investigaciones contra El Cromo continúan y podrían derivar en nuevas detenciones para esclarecer el alcance de esta estructura criminal.