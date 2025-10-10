Antonino Morales Toledo rindió protesta como senador por Oaxaca el 2 de junio de 2024. Cuenta con una amplia trayectoria política afiliado a Morena, y fue reconocido como uno de los presidentes municipales más jóvenes de la entidad.

¿Quién es Antonino Morales Toledo?

Antonio Morales Toledo, originario de la Heroica Villa de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec, es el actual senador por Oaxaca.

Inició su carrera pública a temprana edad, en 2014, con tan solo 29 años, se convirtió en presidente municipal de su localidad natal.

En 2015, fue suplente de diputado federal y posteriormente cubrió un interinato de seis meses en esa misma representación popular en la Cámara Alta.

Fundó el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), una organización que nació en su región y actualmente tiene presencia estatal. En 2018, formó parte del primer gobierno de la transformación al rendir protesta como secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, bajo la administración de Salomón Jara Cruz.

Finalmente, a finales de ese mismo año, rindió protesta como candidato a senador por Oaxaca, cargo que ganó de manera contundente el 2 de junio de 2024.

¿Qué edad tiene Antonino Morales?

Antonino Morales Toledo nació el 17 de diciembre de 1982 en la Heroica Villa de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Actualmente tiene 43 años.

¿Antonino Morales tiene esposa?

Antonino Morales Toledo está casado con Silvia Santos, quien ha sido su compañera en la creación de la Fundación Nino, un proyecto enfocado en atender y escuchar las necesidades de las comunidades oaxaqueñas.

¿Qué signo zodiacal es Antonino Morales?

Nacido el 17 de diciembre, Antonino Morales pertenece al signo de Sagitario, un signo de fuego conocido por su optimismo, sinceridad y liderazgo.

¿Antonino Morales tiene hijos?

Según redes sociales y eventos públicos, el senador Antonino Morales y Silvia Santos tienen una hija menor de edad.

¿Qué estudió Antonino Morales?

Antonino Morales estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico del Istmo, en Tehuantepec. Además, cuenta con experiencia en el sector agrícola y actualmente se desempeña en la política.

¿En qué ha trabajado Antonino Morales?

Antonino Morales ha tenido una amplia trayectoria en la política y el activismo comunitario en Oaxaca, destacando en diversos cargos: