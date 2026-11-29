Mariana Rodríguez Cantú respondió a las acusaciones sobre presuntas irregularidades en las compras del DIF de Nuevo León, asegurando que los señalamientos forman parte de una campaña para desacreditarla políticamente rumbo a las elecciones de 2027.

Mi puesto de titular de Amar a Nuevo León es un puesto honorífico que no tiene ninguna paga, no ve licitaciones, no ve proveedores, no tiene nada que ver con los recursos de Nuevo León. Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, negó tener participación en las contrataciones de proveedores, licitaciones o manejo de recursos públicos del organismo, luego de que investigaciones periodísticas señalaran posibles sobreprecios de hasta 450% en la adquisición de alimentos por parte del DIF Nuevo León.

Mariana Rodríguez niega intervenir en compras del DIF Nuevo León

A través de un mensaje en redes sociales, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, sostuvo que las acusaciones eran previsibles por la cercanía del proceso electoral de 2027.

Ya les había dicho que esto iba a suceder acercándose el 2027 y que iban a intentar desacreditare, desacreditar mi nombre, inventar, etcétera. Mariana Rodríguez

También, Mariana Rodríguez rechazó ser presidenta o presidenta honoraria del DIF estatal y aclaró que su cargo corresponde a Amar a Nuevo León, instancia que colabora con distintas dependencias en proyectos sociales.

Mariana Rodríguez asegura que hay "guerra sucia" por acusaciones en su contra y exige pruebas (@marianardzcantu /Instagram)

Rodríguez explicó que su participación con el DIF se limita a iniciativas relacionadas con el Centro Capullos y la atención a personas con discapacidad; además, aseguró que el proveedor señalado mantiene una relación comercial con el organismo desde 2010, cuando ella tenía aproximadamente 14 años.

Este proveedor específico del que hablan viene dando servicio al DIF de Nuevo León desde el 2010, en el 2010 yo estaba en secundaria no tenía nada que ver con gobierno, yo tenía creo 14 años. Mariana Rodríguez

También exigió que se presenten pruebas de que ella hubiera solicitado contratar a la empresa señalada. “Si tienen alguna prueba de una conversación por WhatsApp (...) pues que las presenten”, expresó.

Mariana Rodríguez asegura que hay "guerra sucia" por acusaciones en su contra y exige pruebas (@marianardzcantu /Instagram)

La polémica de Mariana Rodríguez surgió luego de que una investigación de Grupo Reforma revelara que el DIF de Nuevo León otorgó más de 110 millones de pesos en contratos por adjudicación directa a Grupo Martínez Leal, empresa propiedad de los padres de una amiga y socia comercial de la mencionada.

Los reportes contra Mariana Rodríguez también señalaron presuntos sobreprecios de hasta 450%, por lo que insistió en que su cargo es honorífico, no recibe un sueldo y no tiene atribuciones para intervenir en las decisiones administrativas del DIF