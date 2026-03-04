El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, hizo un llamado a la prudencia en el caso de Karina Barrón, quien fue detenida el 1 de marzo por autoridades federales.

"Es un tema que está en un proceso penal y que obviamente por obvias razones tenemos que ser prudentes y respetuosos del proceso” Adrián de la Garza

Así lo pidió el presidente municipal al resaltar que se ha mantenido respetuoso del proceso que se realiza en torno a la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva municipal.

En tanto, el fiscal estatal, Javier Flores, respondió a las acusaciones del senador Waldo Fernández, quien lo señaló por fabricar el caso por abuso que se cerró desde el 2024.

Pide Adrián de la Garza ser prudentes en proceso de Karina Barrón

El 1 de marzo de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, detuvieron a Karina Barrón, funcionaria municipal de Monterrey, Nuevo León.

La captura se ejecutó debido a que se le denunció por cohecho, extorsión y falsificación de declaraciones contra Waldo Fernández, ante lo cual el alcalde Adrián de la Garza pidió prudencia.

Sobre ello, el presidente municipal insistió en señalar que el caso contra Karina Barrón corresponde a un proceso penal en curso, por lo que dijo, hay que actuar de forma respetuosa con el procedimiento.

“Hemos sido obviamente muy respetuosos de los procesos. Vamos a esperar obviamente la resolución" Adrián de la Garza

Lo anterior debido a que resaltó que es un caso que está en desarrollo, hecho por el que apuntó, no puede pronunciarse a título personal ante los cuestionamientos de si respalda a su colaboradora.

En ese sentido, refirió que en el mejor de los casos habrá que esperar a lo que se dicte el próximo sábado 7 de febrero para poder, posiblemente, fijar algún posicionamiento de los hechos.

Dictan prisión preventiva a Karina Barrón (@aoykarinabarron / Instagram)

Fiscal de Nuevo León responde a acusaciones de Waldo Fernández

Tras la detención de Karina Barrón y otras 2 personas tras las denuncias que presentó, Waldo Fernández acusó que el caso por abuso en su contra, fue un montaje de la fiscalía de Nuevo León.

Ante los señalamientos del senador, el titular de la fiscalía estatal, Javier Flores, respondió al rechazar que en el caso se haya realizado un uso político de las instituciones.

“Desde nuestra llegada hemos tratado de ser puntuales en el aspecto de no politizar las instituciones. Tratamos de realizarlo en forma objetiva y a fin de cuentas resolver” Javier Flores. Fiscal de Nuevo León

Por el contrario, sostuvo que su objetivo ha sido el de ejercer la justicia de forma objetiva, pese a lo cual negó que se vaya a proceder con una revisión de lo ocurrido en el caso.