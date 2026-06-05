Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, Coahuila, murió a los 60 años de edad tras un ingreso al hospital por “complicaciones de salud”.

La muerte del integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se registró el 5 de junio a las 10:49 horas tras ingresar de urgencia al Sanatorio Español de Torreón.

Román Alberto Cepeda continuó con funciones como alcalde de Torreón a pesar rumores sobre su salud

Se señala que el día 3 de junio Román Alberto Cepeda todavía estuvo cumpliendo con su agenda laboral con varias reuniones virtuales, como la sesión del cabildo, así como con colaboradores.

No obstante, no se le veía públicamente desde el 15 de mayo de 2026 cuando acudió a un evento con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

En abril de 2025 y ante rumores sobre su salud, dijo que su estado era favorable y no iba a pedir licencia ya que dijo iba a continuar con sus funciones.

Román Alberto Cepeda murió a mitad de su mandato

El periodo de gobierno de Román Alberto Cepeda como alcalde de Torreón era de enero de 2025 a diciembre de 2027 por lo que se tendrá que designar a un sustituto por estar a mitad de su mandato.

Ese era su segundo periodo de gobierno ya que había gobernado del 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2024.

Desde los 18 años perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y desempeño varios cargos en municipios, principalmente relacionados a Desarrollo Social.

También fue diputado local y ocupó secretarías en el gobierno del estado de Coahuila como la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 2013 a 2015.

De la misma manera fue Secretario del Trabajo de 2018 a 2021 y director de la Comisión Estatal de Vivienda de 2011 a 2013, entre otros cargos.