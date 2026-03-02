La tarde del domingo 1 de marzo de 2026, la política de Nuevo León se sacudió con la detención de Karina Barrón Perales, actual secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey.

Elementos de la FGR capturaron a la funcionaria en San Nicolás de los Garza, acusada de presuntos delitos de cohecho y falsificación de declaraciones.

El caso, derivado de una denuncia del legislador Waldo Fernández, abre un nuevo capítulo en la disputa política local y será definido en la audiencia de imputación.

Karina Barrón habría falsificado información en una denuncia interpuesta en contra de Waldo Fernández en las elecciones 2024

Los detalles del arresto de Karina Barrón

De acuerdo con reportes oficiales del Registro Nacional de Detenciones, la funcionaria fue capturada alrededor de las 15:45 horas en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El operativo se realizó específicamente en la colonia Nuevo Mezquital, sobre la avenida Aceros, entre el Anillo Periférico y la avenida de los Parques.

Tras su detención, Karina Barrón fue trasladada a las instalaciones de la FGR en su sede de Escobedo, donde permanece a disposición de las autoridades federales.

Cargos y origen del conflicto legal contra Karina Barrón

A Karina Barrón se le imputan presuntos delitos de cohecho y falsificación de declaraciones ante las autoridades.

La investigación se deriva de una denuncia presentada por el legislador Waldo Fernández González, quien sostiene que la detención está vinculada a un “montaje y fabricación de hechos” realizados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Según ha trascendido, los hechos se remontan a las elecciones 2024 por el Senado de la República, cuando ambos competían por el cargo.

Se presume que Karina Barrón habría falsificado información en una denuncia interpuesta en contra de Waldo Fernández en aquel periodo.

Declaraciones de Waldo Fernández

A través de un mensaje público, el legislador Waldo Fernández confirmó que la detención es resultado de la denuncia que él mismo promovió.

Fernández señaló que, por el momento, no puede revelar mayores detalles sobre las pruebas, pero adelantó que ha solicitado a su equipo legal que la audiencia de imputación sea pública para que la ciudadanía conozca los pormenores de la investigación.

¿Quién es Karina Barrón? Conoce su Trayectoria política

Karina Barrón Perales cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público de Nuevo León, habiendo militado en partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Además de su cargo actual en el Ayuntamiento de Monterrey, se ha desempeñado como diputada local y fue candidata al Senado en las elecciones de 2024.

¿Qué sigue en el proceso de Karina Barrón?

Se espera que la audiencia de imputación se lleve a cabo el lunes 2 de marzo de 2026, aunque aún no se ha confirmado la hora exacta del inicio de la sesión judicial.

En esta instancia, se presentarán formalmente los cargos y las pruebas recolectadas en la investigación que derivó en su captura.