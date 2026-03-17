El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Garza Ochoa, confirmó que Adrián de la Garza será su candidato para Nuevo León y él ya aceptó.

Sin embargo, Ochoa hizo un llamado al Partido Acción Nacional (PAN) para aliarse e impedir que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) ganen la gubernatura.

Confirman a Adrián de la Garza como candidato a Nuevo León por el PRI

José Luis Garza Ochoa confirmó que Adrián de la Garza será su candidato para la gubernatura de Nuevo León por el PRI en las elecciones 2027, rechazando que este vaya a unirse al PAN.

Pese a que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, argumentó su deseo de que Adrián de la Garza dejara al PRI para unirse a ellos, José Luis Garza Ochoa rechazó que esto vaya a hacerse realidad.

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Incluso, en declaraciones con Azucena Uresti, el dirigente estatal del PRI explicó que Adrián de la Garza ya había aceptado ir con el partido por la gubernatura, argumentando la experiencia política que tiene con ellos.

“Adrián de la Garza es priista (...) es militante distinguido (...) él me ha dicho tal cuál que él va a participar con el PRI. Los priistas hemos tomado una gran decisión [sobre la gubernatura]”. José Luis Garza Ochoa, dirigente estatal del PRI.

Respecto al deseo de Jorge Romero, Ochoa recordó que en el pasado, José Luis Garza Ochoa fue candidato por Nuevo León en coalición PRI-PAN-PRD y de ahí pudo haber nacido el interés del PAN.

PRI propone alianza con PAN, pero excluye a MC

José Luis Garza Ochoa confirmó que Adrián de la Garza va por la candidatura a Nuevo León por el PRI, pero extendió su interés en aliarse con el PAN.

El dirigente estatal del PRI explicó que si bien, Adrián de la Garza será candidato del PRI y Jorge Romero tiene deseo en que se una al PAN para postularlo también, podrían hacer una alianza.

Argumentando que uniendo fuerzas como opositores, podrían asegurar que Morena no llegue a la gubernatura de Nuevo León, así como quitar a “los corruptos” de MC del estado.