Karina Barrón Perales es una política mexicana originaria de Tamaulipas, con carrera consolidada en Nuevo León como legisladora local y diputada federal.

Militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha ocupado cargos en el Ayuntamiento de Monterrey y en el Congreso del Estado, enfocándose en desarrollo social y participación ciudadana.

¿Quién es Karina Barrón?

Karina Marlen Barrón Perales es una política mexicana del PRI y diputada federal por el estado de Nuevo León para el periodo 2021-2024.

Karina Barrón (Especial)

¿Cuántos años tiene Karina Barrón?

Karina Barrón nació el 3 de septiembre de 1979, por lo que actualmente tiene 46 años de edad.

¿Quién es el esposo de Karina Barrón?

No hay información pública confirmada de la vida personal de Karina Barrón.

¿Qué signo zodiacal es Karina Barrón?

Karina Barrón nació bajo el signo de Virgo.

¿Quiénes son los hijos de Karina Barrón?

Se sabe que Karina Barrón tiene al menos tres hijos.

¿Qué estudió Karina Barrón?

Estudió Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Karina Barrón?

Karina Barrón ha ocupado múltiples cargos públicos en el Ayuntamiento de Monterrey y en San Nicolás de los Garza, incluyendo dirección y coordinación de proyectos sociales, servicios públicos y modernización.

Fue diputada local en el Congreso del Estado de Nuevo León (LXXIV y LXXV Legislaturas).

Actualmente es diputada federal por Nuevo León (LXV Legislatura), participando en diversas comisiones.

Karina Barrón (Internet)

Karina Barrón es detenida tras denuncia del senador Waldo Fernández

El senador de Morena, Waldo Fernández, aseguró que la detención de Karina Barrón derivó de una denuncia presentada por él ante la Fiscalía General de la República.

La FGR detuvo el domingo 1 de marzo de 2026 a Karina Barrón Perales, Secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey y ex contrincante electoral del legislador morenista.

La captura se realizó durante un operativo en el municipio metropolitano de San Nicolás de los Garza, según confirmaron fuentes oficiales relacionadas con el caso.

De acuerdo con la información disponible, la detención obedece a una denuncia por presunta falsedad de declaraciones cometida durante la campaña electoral de 2024.

Waldo Fernández afirmó que el proceso se vincula con un supuesto montaje y fabricación de hechos presentados ante la FGR de Nuevo León.