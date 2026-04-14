En entrevista con Azucena Uresti, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, expresó escepticismo sobre la posibilidad de que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, rechace sumarse al partido para la contienda de 2027.

Y es que Jorge Romero fue cuestionado sobre perfiles externos y alianzas y aunque reiteró que el PAN no formará coaliciones con el PRI y que “es definitivo”, abrió la puerta a candidaturas ciudadanas o de perfiles fuertes que dejen su partido actual como Adrián de la Garza.

“Para 2027 no estamos viendo alianzas. Vamos solos, con nuestra propia propuesta y recuperando nuestra identidad” Jorge Romero, presidente nacional del PAN

“No creo en un rechazo rotundo”: la postura de Romero sobre De la Garza

Sobre De la Garza específicamente, Romero mostró dudas ante la idea de un rechazo tajante: reconoció el valor del alcalde regiomontano como un posible “gran candidato” si la militancia y la ciudadanía lo respaldan, siempre y cuando deje el PRI durante las elecciones 2027.

“Mientras sea candidato y militante del PRI no puede abanderar al PAN” Jorge Romero, presidente nacional del PAN

Romero aclaró, pero dejó entrever que no ve imposible que De la Garza evalúe la opción del PAN si las circunstancias cambian.

El dirigente nacional enfatizó que el PAN va por un relanzamiento profundo bajo el lema “Patria, Familia y Libertad”, priorizando perfiles que representen una verdadera transformación y no solo alianzas coyunturales con el PRI.

Esta postura genera expectativa en Nuevo León, donde el nombre de Adrián de la Garza suena con fuerza como posible contendiente a la gubernatura, y marca la línea del PAN: sin PRI de por medio, pero con las puertas abiertas a ciudadanos y liderazgos con arraigo.