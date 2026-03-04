En respuesta al caso Karina Barrón, el senador integrante de la bancada del Partido Verde, Waldo Fernández, presentó una iniciativa con la que busca atacar las guerras sucias en campañas.

“Estoy solicitando que se penalicen las guerras sucias en campaña y que a las personas que se les logre acreditar esta guerra sucia, sean inhabilitados de manera permanente” Waldo Fernández

Así lo planteó el legislador federal al señalar que él fue víctima de una campaña y la fabricación de un caso de abuso sexual para dañar su imagen y aspiraciones en las elecciones 2024.

Al resaltar que se trata de una propuesta por el caso Karina Barrón, Waldo Fernández señaló que su intención es que los culpables de ese tipo de campañas, sean castigados por la ley.

Waldo Fernández presenta iniciativa para castigar la guerra sucia en campañas

A dos días de la detención de Karina Barrón por las acusaciones de cohecho, extorsión y falsificación de declaraciones, el senador Waldo Fernández presentó una iniciativa relacionada con el caso.

Se trata de una propuesta con la que el legislador busca que se penalicen las campañas de difamación y los montajes de delitos durante contextos electorales como el que él sufrió en el 2024.

Al respecto, Waldo Fernández explicó que su intención es la de reformar el artículo 41 de la Constitución federal, en lo alusivo a la invalidez o vulneración a la integridad electoral.

“En resumen, estoy solicitando que se penalice las guerras sucias en campaña y que a las personas que se les logre acreditar esta guerra sucia sean inhabilitados de manera permanente de la función política o de poder participar en un puesto político” Waldo Fernández

Lo anterior con el fin de que se penalicen las guerras sucias y se castiguen a las personas responsables de ellas, por medio de una inhabilitación permanente de la función pública.

Es decir que su iniciativa plantea que los culpables de ese tipo de actos, como el caso de Karina Barrón, ya no puedan acceder a un cargo de servicio público o puesto político.

Nadie debería pasar 18 meses peleando contra una mentira fabricada para destruir a su familia. Mi caso es la prueba de cómo la guerra sucia y la inoperancia de la Fiscalía se vuelven cómplices para manchar nombres sin pruebas. Por eso, presento una iniciativa de ley para que… pic.twitter.com/4jMwcgipmg — Waldo Fernández (@FdzWaldo) March 4, 2026

Waldo Fernández recuerda guerra sucia de Karina Barrón

Desde el Senado de la República, Waldo Fernández presentó una iniciativa para combatir la guerra sucia, pues recordó que él mismo fue víctima de una por parte de Karina Barrón.

Sobre lo ocurrido, el senador refirió que días antes de las elecciones 2024, fue denunciado por abuso sexual, pero resaltó que ahora ya está probado que todo se trató de una acusación falsa.

“En esa época del 2024, 8 o 10 días antes de la elección, me acusaron a través de un montaje con la Fiscalía General del Estado de un delito sexual hacia una mujer” Waldo Fernández

Al ahondar en detalles de los hechos, aseveró que ha quedado acreditado que todo se trató de un montaje, pues se comprobó que Karina Barrón le pagó un millón de pesos a la mujer que lo denunció.

Pese a que no mencionó el nombre de la funcionaria municipal, dijo que era “otro contendiente para la elección federal” de quien insistió, pagó con sus propias tarjetas el montaje del que fue víctima.