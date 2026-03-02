A un día de su detención, la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón, enfrentará su proceso bajo prisión preventiva oficiosa.

El caso, derivado de una denuncia por extorsión y falsedad de declaraciones durante la campaña de las elecciones 2024, involucra también a una mujer y a un abogado acusados de fabricar un delito de violación.

Con pruebas y un video en su contra, la defensa de Karina Barrón solicitó más tiempo antes de la audiencia de vinculación.

Waldo Fernández: Karina Barrón no actuó sola

De acuerdo con el Senador de Morena, Waldo Fernández, son tres personas las que enfrentarán el debido proceso derivado de su denuncia por extorsión y falsedad de declaraciones cometidas durante la campaña electoral de 2024.

“Hasta este momento hay tres personas, les dieron la prisión preventiva oficiosa”, dijo. Waldo Fernández. Senador de Morena

Además de Karina Barrón, Secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey y ex contrincante electoral del legislador morenista, hay una mujer y un abogado implicados en el caso.

A estos se les acusa de fabricar un delito de violación.

“Solo hay una política, es Karina Barrón; una que la usaron y un abogado que se prestó” Abogado de Waldo Fernández

Waldo Fernández. Senador de Morena (Captura video / Reforma)

Debido a que existe un video y hay pruebas, el juez resolvió en su contra por lo que defensa legal de la priista así como Deborah Velazco y Gustavo García, solicitaron una ampliación de 144 horas para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación.

Una segunda audiencia se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo, a las 11 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal, en Nuevo León.

Waldo Fernández relata cómo se enteró de la falsa denuncia en su contra

Waldo Fernández, de 54 años de edad, dice haberse enterado de la denuncia en su contra porque la tuiteó irresponsablemente el periodista Mario Maldonado.

Razón por la que recurrió a la Fiscalía, pero al no estar ratificada tardaron 8 meses en hallarla ya que la persona que la interpuso falseó su edad, su estado civil y movió su fecha de nacimiento.

Aquel suceso se convirtió en una guerra sucia y horrenda de la cual no pudo defenderse fácilmente y que lastimó a su familia y a sus hijas, motivo por el que llegará hasta las últimas consecuencias.

Por lo que hoy está conforme con que se lave su nombre; sin embargo, no se confía ya que no cree que en la Fiscalía de Justicia del Estado exista la justicia puesto que está minada por conflictos de intereses.

“La investigación sigue abierta; habrá que ver qué dicen las tres personas”, concluyó. Waldo Fernández. Senador de Morena

Con información de Reforma