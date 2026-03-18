El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, rechazó la posibilidad de una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Adrián de la Garza.

Sin embargo, Jorge Romero no dio por sentado que Adrián de la Garza sea priista y vaya con ese partido por la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

El PAN no hará alianza con el PRI por Adrián de la Garza, advierte Jorge Romero

Jorge Romero señaló en el pasado que el PAN no haría alianzas para ninguna elección próxima, pero como argumentó querer llevar a Adrián de la Garza como su candidato en Nuevo León se creyó que se uniría al PRI, pero ya lo negó.

En una entrevista con Azucena Uresti, sostuvo que el PAN irá a las elecciones 2027 sin ningún aliado, rechazando que en Nuevo León apuesten por aliarse al PRI por Adrián de la Garza.

“El PAN le va a apostar con el PAN, lo que significa que no vamos a tener alianzas con otros partidos”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN.

PAN pone en duda que Adrián de la Garza vaya con el PRI por la gubernatura de Nuevo León

Jorge Romero rechazó alianza con el PRI por la candidatura de Adrián de la Garza en Nuevo León e incluso puso en duda que este vaya a las elecciones 2027 bajo los colores de dicho partido.

El dirigente llamó a Azucena Uresti a preguntarle a Adrián de la Garza si verdaderamente es PRI, argumentando que la fidelidad al partido “solamente Dios lo sabe”.

Por otra parte, externó que su insistencia en querer que Adrián de la Garza se una al PAN es porque su partido hará candidatos a quiénes la gente pida.

“Vamos a tener alianza con la gente y los liderazgos que pida la gente. Es decir, si Adrián [de la Garza] es la persona que la gente nos pide y a él le interesa participar por el PAN, creo que sería un gran candidato”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN.