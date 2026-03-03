Tras las detenciones ejecutadas por la denuncia por falsedad de declaraciones que presentó, el senador Waldo Fernández acusó que la Fiscalía de Nuevo León intentó fabricar un caso en su contra.

“(Mis hijas) sufrieron porque a su padre lo acusaron de un montaje que me hicieron en la Fiscalía General de Justicia del Estado” Waldo Fernández

Así lo acusó el senador por Nuevo León al asegurar que hay evidencias claras que demuestran que las denuncias de abuso en su contra fueron un montaje “burdo”.

Asimismo, celebró las detenciones realizadas, entre ellas la de Karina Barrón, pues dijo que con ello comienza a reinstalar su buen nombre tras las falsas acusaciones que le hicieron.

Waldo Fernández afirma que denuncia por abuso en su contra fue montaje de la Fiscalía de Nuevo León

El domingo 1 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en San Nicolás de los Garza a la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón.

La detención de la funcionaria se ejecutó debido a que Waldo Fernández, la denunció por extorsión y falsedad de declaraciones por un caso de abuso que el senador afirma, fue un montaje.

Al respecto, Waldo Fernández acusó que por los señalamientos que se le hicieron en 2024, su familia y en especial sus hijas, sufrieron al ver su nombre manchado por la fabricación del caso.

“Si ustedes tienen la oportunidad de ver el video (...) verán cómo el fiscal, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, simple y sencillamente habla solamente con el abogado que presenta la denuncia y la presunta persona que me denuncia ni siquiera habla, no participa, es un montaje burdo” Waldo Fernández

En torno al montaje, aseveró que fue obra de la Fiscalía de Nuevo León, pues aseveró que en un video de una audiencia, se exhibe el agente Ministerio Público estatal actuó de forma incorrecta.

Lo anterior porque sostuvo, el agente solo habló con el abogado de la denunciante, de quien acusó, no habló en ningún momento ni intervino en la audiencia, lo que puso en evidencia la simulación.

¡FUERTE! El Senador por #NuevoLeón, @FdzWaldo, señaló a la Fiscalía del estado de prestarse a montaje para acusarlo de abuso. "Hoy estoy reinstalando el buen nombre para mis hijas", menciona tras la prisión preventiva dictada a 3, incluyendo a funcionaria de Monterrey

Waldo Fernández se dice satisfecho por reinstalación de su buen nombre

Luego de denunciar que la Fiscalía de Nuevo León fabricó el caso de abuso en su contra, Waldo Fernández se dijo satisfecho por las 3 detenciones que se han ejecutado hasta el momento.

Sobre ello, el senador refirió que hay 3 personas detenidas y bajo la medida de prevención preventiva oficiosa, entre ellas Karina Barrón, de la que aseveró, se aprovechó de otra mujer.

Waldo Fernández (Fdzwaldo / Instagram)

Con respecto a la funcionaria municipal de Monterrey, Waldo Fernández afirmó que se ha comprobado que “le pagó un millón de pesos” a la mujer que lo denunció como parte de la fabricación del montaje.

Sin embargo, resaltó que gracias al actuar de la FGR, ha comenzado a limpiar su imagen del atropello del que fue víctima, y confió en quitar la mancha a su nombre ante su familia y sus hijas.