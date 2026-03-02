Waldo Fernández, quien denunció a Karina Barrón en Nuevo León, aclaró que hay dos detenciones más por la falsedad en declaraciones que le hicieron en 2024.

El senador de Nuevo León, Waldo Fernández, explicó que las declaraciones hechas por Karina Barrón en 2024 acompañadas de los otros dos implicados, perjudicaron a su familia y por eso decidió denunciar.

Además de Karina Barrón, hay dos detenidos más por la falsedad de declaraciones

La detención de Karina Barrón el 1 de marzo de 2026 en Monterrey, llevó a Waldo Fernández a confirmar que el motivo fue la denuncia que él puso, donde además aclaró que hay dos implicados más.

En entrevista con Azucena Uresti, el senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que Karina Barrón no es la única implicada en la falsedad de declaraciones en su contra.

Según Fernández, también se trata de un abogado que “torció” la denuncia que la senadora por Nuevo León interpuso contra él en 2024 ante la Fiscalía General del Estado (FGE). A él se le suma una tercera persona mujer, quien no aclaró cómo participó.

“No es la única persona detenida. Hay tres personas hasta el momento [Karina Barrón], el abogado Gustavo García Rojo y es otra persona de nombre Deborah Berenice”. Waldo Fernández, senador.

Waldo Fernández denunció a Karina Barrón porque sus declaraciones perjudicaron a su familia

El senador Waldo Fernández, denunciante de Karina Barrón, señaló que si accionó sobre la senadora fue por su familia y para recuperar su reputación.

En su explicación, pese a que el proceso le llevó año y medio, su búsqueda por recuperar su reputación y tranquilidad a su familia, específicamente a sus hijas, del “buen hombre” que ellas conocen.

“Yo le entrego hoy a mis hijas el regreso de la reputación de buen hombre de su papá (...) Lastimaron a su familia en el proceso electoral, lastimaron a mis hijas, en mi entorno hay mujeres”. Waldo Fernández, senador.