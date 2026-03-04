Mariana Rodríguez señaló un nuevo uso político de la justicia en el estado de Nuevo León por parte de la propia Fiscalía estatal.

Esto al señalar la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, acusada de fabricar un caso de abuso en contra del senador morenista Waldo Fernández.

Mariana Rodríguez (Cortesía)

A través de sus redes sociales, Mariana Rodríguez se pronunció ante lo que denunció como un nuevo caso del uso político de la justicia en Nuevo León.

Para ello refirió cuando ella participó en 2024 como candidata a la alcaldía de Monterrey, en donde dijo la Fiscalía de Nuevo León operó de manera premeditada en su contra controlada por el PRIAN.

Esto al abrir carpetas de investigación de forma acelerada, lo cual dijo ha buscado en repetidas ocasiones sin éxito para otros casos, así como actos de intimidación por parte de agentes ministeriales.

En este sentido, enfatizó la detención de Karina Barrón, quien es acusada por buscar fabricar un presunto por el delito de abuso contra el senador Waldo Fernández.

Ante ello, señaló que existen pruebas de que Barrón pagó a una persona para que acusara a Fernández, en donde se habría utilizado de manera deliberada la justicia para perjudicar, por parte del PRIAN, a un rival político.

De manera puntual, Mariana Rodríguez mencionó a Pedro Arce, encargado de despacho de la Fiscalía de Nuevo León en el momento en que se presentó y fabricó la supuesta denuncia en contra del legislador morenista.

Por ello se lanzó contra el uso político de la justicia en Nuevo León, al señalar que esta no debe utilizarse para asuntos políticos, sino para velar por las garantías de todos los neoleoneses.