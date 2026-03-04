Una integrante de la colectiva “Morras contra la Violencia Institucional” asegura que la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mintió en el caso de Kimberly Joselin Ramos.

En una conversación telefónica con la periodista Azucena Uresti, Adriana Gómez acusó a Viridiana Aydeé Leon Hernández, rectora de la UAEM, de haber negado que Kimberly Joselin Ramos se encontraba en el campus al momento de su desaparición.

”(Lo negó) la rectora Viridiana León. A través de medios se estuvo diciendo pues mucho la noticia, no se había dado una confirmación de esto y ya se estaba negando que nuestra compañera había estado en el campus” Adriana Gómez, integrante de “Morras contra la Violencia Institucional”

Razón por la que el colectivo dice haber iniciado protestas para ejercer presión sobre la institución académica, quien se vio obligada a entregar y facilitar videos a la Fiscalía de Morelos.

Estudiantes acusan a la Fiscalía de Morelos de criminalizar a las víctimas

Pese a que la Fiscalía de Morelos informa haber activado de manera inmediata protocolos de búsqueda, Adriana Gómez subraya que las autoridades no actuaron de la menor manera.

El Gobierno de Morenos criminalizó a las integrantes de la colectiva “Morras contra la Violencia Institucional” así como a Kimberly Joselin Ramos, quien tenía 18 años de edad.

“Ha actuado como en muchas ocasiones: criminalizando la protesta, criminalizando a los estudiantes, criminalizando a los activistas que llevan mucho tiempo denunciando esta situación, que llevan mucho tiempo advirtiendo que esto se habría prevenido si se hubieran tomado cartas en el asunto“ Adriana Gómez, integrante de “Morras contra la Violencia Institucional”

Y es que anteriormente, alumnos de la UAEM solicitaron reforzar la seguridad en el campus así como crear protocolos estables que den soluciones reales a los problemas de acoso y de abuso que nacen en las aulas.

Feminicidio de Kimberly Joselin Ramos, no es el único en la UAEM

El caso de Kimberly Joselin Ramos no es el único, de acuerdo con la portavoz del colectivo, un año atrás, Ailín Rodríguez Fernández, quien era alumna de la UAEM, también fue víctima de feminicidio.

“Y lo más grave es que también ha sido a manos de alumnos de nuestra universidad” Adriana Gómez, integrante de “Morras contra la Violencia Institucional”

Razón por la que sospechan que el feminicida de Kimberly Joselin Ramos pertenece a la institución educativa.

Sospecha que alimentó el hecho de que el cuerpo de la joven se localizará en una zona boscosa de Chamilpa, la cual tiene entradas y salidas hacia la UAEM.

Esto las ha motivado a tomar la universidad a fin de garantizar la seguridad del alumnado, de los docentes y el personal.