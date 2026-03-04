Muerte por feminicidio de Kimberly Joselin Ramos, puso en la mira a Lorenzo Carrillo, Director de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Con el objetivo de frenar abusos dentro de la UAEM, así como prevenir casos como el de Kimberly Joselin Ramos, alumnos exigen que el Director de la Facultad de Medicina, sea investigado ya que cuenta con señalamientos por presunto acoso.

¿Quién es Lorenzo Carrillo?

Lorenzo Díaz Carrillo, originario de Cuernavaca, Morelos, es actual director de la Facultad de Medicina de la UAEM.

¿Qué edad tiene Lorenzo Carrillo?

Lorenzo Carrillo nació el 10 de agosto de 1969 por lo que actualmente tiene 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Lorenzo Carrillo?

Hasta mayo de 2024, Lorenzo Carrillo se identificaba como un hombre soltero. Actualmente se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Lorenzo Carrillo?

Lorenzo Carrillo pertenece al signo zodiacal de leo.

¿Cuántos hijos tiene Lorenzo Carrillo?

Se desconoce esta información sobre Lorenzo Carrillo.

¿Qué estudió Lorenzo Carrillo?

Lorenzo Carrillo se licenció como Médico Cirujano en la UAEM.

Cuenta con un posgrado con especialidad en Medicina Familiar.

Tiene un diplomado en “Competencias Docentes para las Ciencias de la Salud”, el cual cursó en la misma institución académica.

¿En qué ha trabajado Lorenzo Carrillo?

En 2012, Lorenzo Carrillo ejerció como sinodal en exámenes profesionales de la UAEM.

De 2004 a 2017 se desempeñó como profesor de Biología II y II, Ciencias de la salud Iy II.

Actualmente funge como profesor adjunto e instructor de la Práctica Clínica en el curso de especialización de Medicina Familiar.

Es docente de Anatomía Ipara grupos A y B de los semestres NON y PAR.

Encabeza la dirección de la Facultad de Medicina.

Lorenzo Carrillo cuenta con señalamientos por presunto abuso sexual

El caso de Kimberly Joselin Ramos destapó los señalamientos en contra de Lorenzo Carrillo, Director de la Facultad de Medicina de la UAEM.

Alumnos de la UAEM advirtieron que tomaran la universidad hasta que autoridades académicas y estatales atiendan sus peticiones a fin de garantizar la seguridad de los jóvenes.

Así como inicien una investigación contra Lorenzo Carrillo, quien aseguran, además de amedrentar a los alumnos, les pone trabas durante su carrera.

Dichos que respaldan con las denuncias que dos alumnos interpusieron en su contra en 2025, por presunto acoso sexual y agresiones.

Año en que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos le hizo una recomendación sobre discriminación hacia alumnos con discapacidad.