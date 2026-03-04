A poco de que la Fiscalía de Morelos confirmara que la muerte de Kimberly Joselin Ramos está catalogada como un feminicidio, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se pronuncia.

Mediante un comunicado la UAEM expresa su dolor e indignación por la muerte de la joven de 18 años de edad, que fue reportada como desaparecida el 20 de febrero.

Así como, una vez más, exige justicia y llama a fortalecer medidas de seguridad en el estado, pero sobre todo alrededor de la institución educativa.

Por ello, tras un diálogo entre estudiantes y la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, se acordaron tomar las siguientes medidas:

Ampliación de personal de vigilancia

Capacitación con perspectiva de género

Mejora del alumbrado

Instalación de botones de alerta

Reforzamiento de protocolos de acción

Aunado a esto, la UAEM mantiene comunicación con autoridades estatales y municipales, a quienes han solicitado acciones concretas para reforzar la vigilancia a los alrededores del campus Chamilpa.

La rectora de la institución académica, además de condenar la violencia se compromete “redoblar esfuerzos para prevenir y erradicarla”.

UAEM hace aclaración clave en el caso de Kimberly Joselin Ramos

Tras confirmarse que la muerte de Kimberly Joselin Ramos está catalogada como un feminicidio, la UAEM hace una aclaración clave.

Al igual que la Fiscalía de Morelos, indica que el cuerpo de Kimberly Joselin Ramos se encontró en una zona boscosa de Cuernavaca y no dentro de la universidad.

“En congruencia con la información oficial emitida por la Fiscalía, es importante precisar que el sitio donde fue realizado el hallazgo no se encuentra dentro del campus universitario. Señalamos este hecho a fin de evitar confusiones y desinformación” UAEM

Sin embargo, al tratarse de una alumna de la UAEM, quien al llegar al campus dejó de comunicarse con sus familiares y amigos, la institución colabora con autoridades para que las investigaciones se lleven a cabo responsablemente y con transparencia.

“Atendimos de inmediato todas las solicitudes de información y entregamos oportunamente los materiales requeridos, incluidos los videos”, informan. UAEM