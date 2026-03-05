UAEM confirma desaparición de Karol Toledo, estudiante en Mazatepec

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) confirmó la desaparición de Karol Toledo Gómez, estudiante de 18 años del municipio de Mazatepec.

La joven, perteneciente a la Escuela de Estudios Superiores de la UAEM, fue vista por última vez el 2 de marzo de 2026. La institución expresó su preocupación y solidaridad con la familia, instando a garantizar la seguridad de sus estudiantes.

La Fiscalía de Morelos activó el Protocolo Alba y emitió ficha de búsqueda para localizarla, tras el reciente feminicidio de otra alumna, Kimberly Joselin Ramos.

UAEM se pronuncia por la desaparición de Karol Toledo, estudiante en Mazatepec

A través de un comunicado, la UAEM se pronunció tras confirmarse la desaparición de Karol Toledo, joven de 18 años de edad.

De acuerdo con la información, Karol Toledo, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de la UAEM, fue vista por última vez el lunes 2 de marzo en Mazatepec.

Ante ello, la institución externó su profunda preocupación por estos hechos, extendiendo su solidaridad y acompañamiento a la familia de la joven.

La UAEM instó a velar por la seguridad de sus estudiantes, toda vez que señaló tienen derecho a desarrollarse en un entorno seguro y que esté libre de violencia.

Autoridades buscan a Karol Toledo, estudiante de la UAEM

La Fiscalía de Morelos emitió la ficha de búsqueda para localizar a Karol Toledo, estudiante del plantel de la de la UAEM ubicado en Mazatepec.

De acuerdo con el documento, Karol Toledo cuenta con las siguientes características:

Estatura: 1.48 metros

Complexión delgada

Tez blanca

Ojos negros y chicos

Cabello negro rizado y largo

Tiene un tatuaje de forma de corazón en la mano izquierda y un lunar en el lado izquierdo de la cara

Autoridades buscan información que ayude a la localización con vida de Karol Toledo, toda vez que se activó el Protocolo Alba para buscar a la joven de 18 años en Morelos.