La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó su luto y exigió justicia por el feminicidio de Kimberly Ramos, alumna desaparecida desde el 20 de febrero y cuyo cuerpo fue localizado el 2 de marzo de 2026.

“Expresamos nuestro dolor e indignación, así como la más enérgica condena por el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, alumna de esta Universidad" UAEM

Mediante un comunicado, la UAEM dijo que reforzó la seguridad del plantel y llamó a prevenir nuevos delitos e indagar de manera exhaustiva y con perspectiva de género el feminicidio de Kimberly Ramos, a fin de obtener justicia.

El posicionamiento de la UAEM se da luego de que Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía General de Morelos, confirmara que el cuerpo localizado en los alrededores de la UAEM corresponde al de Kimberly Ramos.

UAEM (Especial)

UAEM refuerza seguridad tras feminicidio de Kimberly Ramos

Sobre el hallazgo del cuerpo de Kimberly Ramos, la UAEM dijo que colaborará con las autoridades y manifestó su solidaridad con su familia, amistades y personas que la acompañaron durante su formación académica.

“Honramos la memoria de Kimberly Joselin con respeto y acompañamos a quienes compartieron con ella su trayectoria académica y su vida universitaria” UAEM

Por este caso, la UAEM señaló se han redoblado las acciones institucionales en materia de seguridad y prevención, tomando medidas como la instalación permanente la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario, a fin de:

Revisar protocolos

Fortalecer medidas de protección

Mantener seguimiento continuo

Es de recordar que, durante los trabajos de búsqueda, autoridades detuvieron a un estudiante de la UAEM identificado como Jared Alejandro N, a quien se le encontró la identificación y el bolso de mano de Kimberly Ramos.

De acuerdo con la versión del Ministerio Público, el ahora detenido ha sido presuntamente vinculado con actividades de venta de droga al interior de la UAEM.