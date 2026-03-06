La Fiscalía de Morelos desactivó el Protocolo Alba en torno al caso de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos (UAEM).

La joven, de 18 años de edad, este viernes 6 de marzo de 2026 fue localizada con vida, de acuerdo a lo publicado en redes sociales por autoridades del estado.

Hasta el momento no hay detalles sobre su localización.

Encuentran con vida a alumna de la UAEM (@Fiscalia_Mor / X)

Familiares de la estudiante de Nutrición le perdieron el rastro el 5 de marzo a las 2 de la tarde, hora en que informó encontrarse en un punto de Cuernavaca.

Dando por hecho que Stephanye Contreras había sido víctima de un delito o desaparición forzada, recurrieron a la policía para dar con su paradero.

Desaparición de Stephanye Contreras estaría relacionada a un conflicto con su mamá

A poco de reportarse la desaparición de Stephanye Contreras, en redes sociales comenzaron a circular un par de mensajes de la supuesta alumna de la UAEM, quien vía Facebook dijo no estar desaparecida.

En el supuesto perfil de la joven se aclara que ésta se alejó de su familia por “un problema personal que su madre ha llevado muy lejos”.

Por lo que, además de aclarar que se encuentra bien, pedía no difundir la ficha de su búsqueda.