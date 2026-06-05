Eduardo Ramírez Aguilar se volvió tendencia en redes sociales tras ser captado empujando un automóvil averiado en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho ocurrió el 5 de junio de 2026 en el Boulevard Laguitos, donde el gobernador de Chiapas descendió de su vehículo para ayudar a mover un Volkswagen Vento varado.

La escena sorprendió a transeúntes y automovilistas, quienes se sumaron al esfuerzo y posteriormente aprovecharon para tomarse fotografías con Eduardo Ramírez.

El video se viralizó con la aclaración de que “¡No es IA!”, destacando lo inusual del momento.

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, es captado empujando un automóvil varado

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue captado ayudando a empujar un vehículo averiado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los hechos habrían ocurrido el jueves 5 de junio en el Boulevard Laguitos, cerca de la glorieta del Reloj Floral, Chiapas.

Al notar que un automóvil Volkswagen Vento color negro se había quedado varado y era empujado por dos hombres, el mandatario descendió de su propio vehículo y corrió para unirse al esfuerzo.

Otras personas y automovilistas se sumaron a la tarea, mostrando asombro al ver al gobernador participando directamente en la situación.

Tras empujar un automóvil varado, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, se toma fotografías con los presentes

Una vez que el automóvil Volkswagen Vento fue estacionado en un lugar seguro, la conductora de la unidad, las personas que habían colaborado y otros transeúntes se acercaron al mandatario para solicitarle fotografías.

El video del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar empujando un automóvil de inmediato se viralizó en las redes sociales.

El impacto fue tal que el contenido se difundió bajo la aclaración de que “¡No es IA!” (Inteligencia Artificial).

Lo que sugiere que los usuarios pudieron haber cuestionado inicialmente si las imágenes de Eduardo Ramírez Aguilar eran reales debido a lo inusual de la situación para un mandatario.

El contenido generó una ola de comentarios debido a la sorpresa que causó ver al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar corriendo para sumarse al esfuerzo físico de los ciudadanos.