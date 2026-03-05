A 48 horas de confirmarse su hallazgo, la familia de Kimberly Joselin Ramos denunció que aún no recibe el cuerpo de la joven de 18 años, el cual fue localizado el 2 de marzo de 2026.

De acuerdo con los familiares, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado una fecha para concretar la entrega del cuerpo de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Kimberly Joselin fue reportada como desaparecida desde el 20 de febrero de 2026, sin embargo, una semana después, su cuerpo fue localizado cerca del campus de la UAEM, en una zona boscosa del poblado de Chamilpa.

Kimberly Joselyn, alumna de la UAEM desaparecida en Morelos (Especial)

La familia de Kimberly Joselin tenía esperanzas de encontrarla con vida

A través de un video difundido en redes sociales, el tío, un primo y el hermano de Kimberly Joselin declararon que no habían querido confirmar la muerte de la joven porque tenían la esperanza de que el cuerpo no fuera de ella.

“No había comunicado esto porque teníamos todavía la pequeña esperanza de que no fuera así. Es por eso que tardamos un poco en decir las cosas como sucede hasta ahora” Familiares de Kimberly Joselin

“Desafortunadamente no encontramos a Kimberly como nosotros hubiéramos querido, pero la encontramos” dijo el hermano de la víctima, al tiempo que agradeció la ayuda para localizarla.

Recién el 2 de marzo, después de realizar las pruebas correspondientes, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que el cuerpo localizado el 2 de marzo de 2026 correspondía al de la joven Kimberly Joselin.

La audiencia de vinculación a proceso de Jared Alejandro N., único detenido por el caso, se realizará el 6 de marzo, acusado de la desaparición cometida por particulares en agravio de Kimberly Joselin.