Muerte de Kimberly Joselin Ramos está catalogada como un feminicidio, así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum.

Sin ahondar en detalles, durante su conferencia matutina del 4 de marzo de 2026, la Presidenta de México informó que hay una persona detenida por su posible participación en la desaparición y muerte de la alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Ya hay un detenido, es una persona cercana a la joven, es un feminicidio“, señaló. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Morelos, por lo que será la dependencia quien informe sobre los avances de la investigación.

Sin embargo, Sheinbaum, de 63 años de edad, destacó que autoridades pertinentes en colaboración con el gabinete de seguridad están trabajando para garantizar la seguridad de las y los jóvenes.

Fiscalía de Morelos confirma muerte de Kimberly Joselin Ramos

El cuerpo que la Fiscalía de Morelos encontró el pasado 2 de marzo en una zona boscosa de Cuernavaca, sí pertenece a Kimberly Joselin Ramos, la joven de 18 años de edad que desapareció el 20 de febrero.

“El cuerpo sin vida localizado durante las diligencias de búsqueda corresponde a Kimberly Joselin, de acuerdo a los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales” Fiscalía de Morelos

Los resultados de los análisis fueron entregados a su familia previo a hacerse público.

Encuentran sin vida a Kimberly Joselin (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Caso Kimberly Joselin Ramos: Hay un detenido

El pasado 28 de febrero, la Fiscalía de Morelos detuvo a Jared Alejandro “N”, identificado como alumno de la UAEM y persona cercana al circulo de amigos de Kimberly Joselin Ramos.

Debido a la existencia de indicios que sugieren que Jared Alejandro “N” participó en la desaparición de la alumna, actualmente se encuentra en prisión preventiva en espera de que se resuelva su situación jurídica.

La defensa de Jared Alejandro “N”, solicitó ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso tendrá lugar en los próximos días.