La estudiante Alondra Stephany, alumna de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue reportada como desaparecida el pasado 5 de marzo, informaron sus familiares.

Con este caso, ya son tres estudiantes de la UAEM que han sido reportadas como desaparecidas recientemente.

La desaparición ocurre después del hallazgo sin vida de Kimberly Joseline y Karol Toledo, también alumnas de la UAEM, lo que ha generado preocupación entre estudiantes y comunidad universitaria.

Familiares, amigos y conocidos de Alondra Stephany pidieron el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizarla.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, sus familiares perdieron contacto telefónico con la joven alrededor de las 19:30 horas del pasado 5 de marzo.

Sin embargo, la última vez que fue vista ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la zona de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, cerca de la Facultad de Nutrición de la UAEM.

Fiscalía de Morelos activa Protocolo Alba por desaparición de Alondra Stephany

Tras el reporte de su familia, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) activó el Protocolo Alba y emitió la ficha de búsqueda de Alondra María Stephany Contreras Galarza, de 18 años de edad.

Según la ficha de búsqueda, la estudiante vestía:

Zapatos blancos de enfermería

Pantalón blanco de enfermería

Blusa tipo polo color azul con logotipos de la Facultad de Nutrición de la UAEM

Además, utilizaba lentes y llevaba una mochila beige con rosa de la marca Kipling.

Sus familiares también indicaron que ese día olvidó su bata blanca de la facultad.

Características físicas de Alondra Stephany:

Estatura: 1.68 metros

Complexión: delgada

Tez: morena clara

Ojos: café y grandes

Cabello: negro, lacio y a la altura de los hombros

Alondra Stephany, tercera estudiante de la UAEM desaparecida (Especial)

Fiscalía de Morelos mantiene secrecía en la investigación de Alondra Stephany

Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre el caso. No obstante, autoridades señalaron que la investigación se mantiene bajo secrecía mientras continúan las indagatorias para localizar a la estudiante.

En redes sociales comenzó a circular información sobre una supuesta localización de Alondra Stephany, sin embargo sus familiares desmintieron la versión y confirmaron que la joven continúa desaparecida.

UAEM prepara otra marcha tras desaparición de tercera estudiante

Tras reportarse la desaparición de Alondra Stephany, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos comenzaron a organizar otra marcha en la capital del estado para exigir su aparición con vida.

Además, la comunidad universitaria demanda mayor seguridad en las inmediaciones de la UAEM, luego de los recientes casos de desaparición de alumnas de la institución.