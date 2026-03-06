Jared Alejandro, exalumno de la UAEM, fue vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición y feminicidio de Kimberly Joselin Ramos, estudiante de 18 años.

El juez de control dictó la medida el viernes 6 de marzo de 2026, tras considerar sólidas las pruebas presentadas por la Fiscalía de Morelos.

Actualmente bajo prisión preventiva, Jared Alejandro podría enfrentar hasta 75 años de cárcel. El feminicidio ha generado fuerte indignación en la comunidad universitaria y en la sociedad morelense, que exige justicia.

Fiscalía de Morelos obtuvo prisión preventiva contra Jared Alejandro

Mediante un comunicado encabezado por el Fiscal General, Fernando Blumenkron, se hace de conocimiento público que este 6 de marzo de 2026, un juez de control dictó auto vinculación a proceso a Jared Alejandro, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

En términos legales, el exalumno de la UAEM enfrentará un proceso penal por su probable responsabilidad en hechos delictivos en agravio de Kimberly Joselin Ramos, quien el pasado 2 de marzo fue declarada muerta por feminicidio.

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, el fallo determina que las pruebas recabadas durante la primera línea de investigación, mismas que fueron presentadas ante el Ministerio Público, son sólidas para que el proceso penal avance.

Caso Kimberly Joselin Ramos: Jared Alejandro podría pasar hasta 75 años de prisión

Durante la investigación que se inició tras el reporte de desaparición de Kimberly Joselin Ramos, de 18 años de edad, autoridades de Morelos identificaron a Jared Alejandro como un exalumno de la UAEM, cercano al círculo de amigos de la víctima.

Debido a la existencia de indicios sobre su participación en la desaparición, fue detenido el pasado 28 de febrero por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

A poco de ser vinculado a proceso, el Fiscal General indicó que el imputado podría pasar hasta 75 años en prisión, sentencia que compete al tipo de delito.

Además de mantener un cercano acompañamiento legal con la familia de la víctima, la Fiscalía, en coordinación con instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, se compromete a atender las exigencias de la comunidad universitaria y de la comunidad morelense.