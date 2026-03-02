Fernando Blumenkron Escobar es un jurista con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público y la academia, especializado en derecho penal y procuración de justicia. En noviembre de 2025, fue designado por el Congreso de Morelos como Fiscal General del Estado (FGE) para un periodo de nueve años.

Su llegada a la titularidad ocurrió tras un periodo de interinato como encargado de despacho, sucediendo a Édgar Maldonado Ceballos, quien se integró al gabinete estatal.

¿Quién es Fernando Blumenkron Escobar?

Fernando Blumenkron es un abogado morelense con trayectoria en el ámbito jurisdiccional y ministerial. Antes de asumir la titularidad de la Fiscalía General de Morelos, se desempeñó como Fiscal Metropolitano, donde coordinó investigaciones en la zona con mayor incidencia delictiva de la entidad.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos como Magistrado Electoral, Juez de Primera Instancia y Director General de Atención a Víctimas en la entonces PGR, experiencia que lo posiciona como un perfil técnico enfocado en el fortalecimiento institucional de la Fiscalía tras años de tensiones políticas.

Como Fiscal General de Morelos, ha encabezado la atención de casos relevantes, entre ellos la desaparición de Kimberly, estudiante de 18 años de la Facultad de Contaduría de la UAEM. De acuerdo con lo informado por la dependencia, desde la presentación de la denuncia se activaron los protocolos correspondientes a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

¿Qué edad tiene Fernando Blumenkron Escobar?

De acuerdo con la documentación presentada ante el Congreso local en 2025, Fernando Blumenkron cuenta con aproximadamente 60 años de edad a marzo de 2026.

¿Fernando Blumenkron Escobar tiene pareja?

Sí. Aunque mantiene su vida familiar con discreción, registros públicos de su trayectoria personal mencionan que es un hombre casado. En intervenciones públicas pasadas, ha subrayado la importancia del núcleo familiar como motor de su vocación en el servicio público.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Blumenkron Escobar?

Al no contar con una fecha de nacimiento exacta (día y mes) en los registros de transparencia pública, no es posible determinar el signo zodiacal de Fernando Blumenkron.

¿Fernando Blumenkron Escobar tiene hijos?

Sí, el Fiscal General tiene hijos, a quienes ha mencionado en contextos de seguridad personal y como parte de su motivación para trabajar por la paz en Morelos.

¿Qué estudió Fernando Blumenkron Escobar?

Fernando Blumenkron es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde se graduó con mención honorífica.

Cuenta además con formación de posgrado como Maestro en Ciencias Políticas y Sociales por el CIDHEM, así como Maestro en Administración y Gestión Pública por la Universidad de Bretaña Occidental, en Francia, estudios que fortalecen su perfil en materia institucional y de gestión pública.

¿En qué ha trabajado Fernando Blumenkron Escobar?

La trayectoria de Fernando Blumenkron Escobar se ha desarrollado en los tres niveles del sistema de justicia, combinando funciones jurisdiccionales y ministeriales con una sólida labor en el ámbito académico.