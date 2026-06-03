¿Tembló en CDMX? Registran microsismo en la alcaldía Álvaro Obregón que también habría sido perceptible en la Benito Juárez.

La tarde de este miércoles 3 de junio, aproximadamente a las 15:38:51 horas, se reportó un microsismo de magnitud 2.0 en la escala de Richter.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el microsismo se dio en la alcaldía Álvaro Obregón.

Reportan microsismo en alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

A través de redes sociales, usuarios informaron sobre un microsismo en Álvaro Obregón que se sintió en alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los testimonios, el microsismo se percibió “fuerte”, aunque no se activó la alerta sísmica debido a su baja magnitud.

Temblor en CDMX hoy 3 de junio (@SSNMéxico)

Tras el microsismo en Álvaro Obregón, el C5 de la Ciudad de México informó que se mantiene en comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Además de que se activaron los protocolos de emergencia y monitoreo con cámaras de la CDMX.

De igual forma, el C5 recordó a la ciudadanía que la “alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es en la Ciudad de México”.

Además de que exhortó a la población para que reportara cualquier incidente.

Temblor hoy en CDMX: microsismo de magnitud 2.0 en Álvaro Obregón (@C5_CDMX)

Los microsismos son temblores de muy baja magnitud, normalmente menor a 3.0 en la escala de Richter; se caracterizan por:

Tener poca profundidad

Durar solo unos segundos

Se siente como un fuerte jalón o sacudida

En la CDMX, los microsismos son provocados por pequeñas fracturas o la reactivación de fallas geológicas bajo la superficie del Valle de México.