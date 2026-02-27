Al cumplirse una semana de la desaparición de Kimberly Joselyn, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), autoridades locales y federales intensificaron las labores de búsqueda.

Así lo aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Blumenkron, quien resaltó que en las acciones que se han puesto en marcha, participan también autoridades federales:

Fiscalía Especializada en la Desaparición de Personas

Agencia de Investigación Criminal

Comisión de Búsqueda del Estado

Secretaría de la Defensa Nacional

Guardia Nacional

Secretaría de Marina

De la misma forma, el funcionario rechazó que haya falta de transparencia alrededor del caso, pues garantizó que se ha comunicado a la familia de la joven sobre los avances y pormenores.

Autoridades intensifican búsqueda a Kimberly Joselyn, alumna de la UAEM

El 20 de febrero, la estudiante de segundo semestre en la Facultad de Contaduría de la UAEM Chamilpa, en Cuernavaca, Morelos, Kimberly Joselyn Ramos, desapareció tras ser vista en el campus.

Ante ello, familiares presentaron una denuncia ante las autoridades y se activó una ficha de búsqueda, sin embargo, la alumna no ha sido encontrada, por lo que las acciones se han intensificado.

Kimberly Joselyn, alumna de la UAEM desaparecida en Morelos (Especial)

Al respecto, el titular de la FGE, Fernando Blumenkron, refirió que desde que se tomó conocimiento de la desaparición, hasta el momento se han desplegado mas de 15 actos de investigación.

Tras resaltar que dependencias estatales y federales se han sumado a la búsqueda, señaló que el 27 de febrero se desplegaron brigadas en una zona boscosa aledaña al Campus Norte de la UAEM.

Sobre lo anterior, dijo que en coordinación con autoridades universitarias, se pudo ingresar al polígono del campus, a pesar de lo cual de momento no se han obtenido resultados favorables.

Fiscal de Morelos niega falta de transparencia en búsqueda a Kimberly Joselyn

Por otro lado, ante las demandas de la comunidad estudiantil de la UAEM, el fiscal de Morelos rechazó que se esté actuando bajo una falta de transparencia en el caso de Kimberly Joselyn.

Así lo indicó al aseverar que todos los detalles y pormenores de las investigaciones desplegadas se han comunicado de forma puntual y oportuna a la familia de la joven estudiante.

“No es falta de transparencia, les hemos informado ya a la familia, a los papás de Kimberly, pero además han colaborado con la fiscalía, incluso varios jóvenes lo han hecho” Fernando Blumenkron. Titular de la FGE de Morelos

No obstante, aclaró que en apego a los protocolos y en busca de evitar afectaciones en los procesos de búsqueda, de momento no es posible revelar más información de forma pública.