El ex presidente Felipe Calderon felicitó a las Fuerzas Armadas por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Jalisco, no obstante, recordaron que fue liberado en su sexenio en el año 2012.

“Honor a los soldados mexicanos que perdieron la vida defendiendo a México de sus enemigos” Felipe Calderón

Fue en la fecha del 27 de agosto de 2012, en los últimos meses del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, cuando El Mencho fue capturado en Zapopan, Jalisco, pero solo estuvo retenido dos horas hasta ser liberado .

Este hecho ha sido retomado por medios de comunicación y también en la conversación en redes sociales.

Felipe Calderón habría autorizado liberación de El Mencho en Jalisco en 2012

Cabe recordar que en Jalisco gobernaba en panista Emilio González Márquez y su secretario de Seguridad Pública era Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, supuestamente protector del CJNG.

De acuerdo una nota de El Universal de años pasados, Emilio González Márquez dio la orden de liberarlo con el consentimiento de Felipe Calderón.

En el 2012 El Mencho aún no tenia el poder que acumuló en los años posteriores al frente del CJNG.

Felipe Calderón rinde honor a personal que abatido a El Mencho

Felipe Calderón rindió honor a los soldados mexicanos que perdieron la vida en el operativo en Tapalpa del 22 de febrero, acción que fue aprovechada para recordar lo que sucedió al final de su sexenio.

Cabe recordar que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer que murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional, un investigador de la Fiscalía de Jalisco y un custodio, a cuyas familias ofreció condolencias.