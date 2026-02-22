Un operativo federal en Tapalpa de Allende provocó bloqueos, quema de vehículos y balaceras en distintos puntos de Jalisco la mañana de este domingo 22 de febrero.

De acuerdo con reportes, los enfrentamientos se habrían originado tras versiones sobre la presunta muerte de “El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme dicha información.

Estos son los puntos donde hay bloqueos y balaceras en Jalisco por muerte de El Mencho

A través de redes sociales comenzaron a circular videos sobre la quema de vehículos para bloquear vialidades estratégicas e impedir el paso de fuerzas federales.

Los municipios donde se reportaron bloqueos y detonaciones son:

Tapalpa

El Salto

Zapopan

Guadalajara

Tonalá

Puerto Vallarta

También se reportaron incidentes en entidades vecinas como Guanajuato e inclusive Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas, Guerrero y Puebla.

🚨 ¿Estado de Emergencia en Jalisco? | 🌵 Activación de Código Rojo por enfrentamientos y bloqueos carreteros 🚫



🗓️ Este domingo 22 de febrero, el Gobierno de Jalisco, encabezado por @PabloLemusN, activó protocolos de máxima seguridad tras un operativo de fuerzas federales en el…

Gobierno de Jalisco toma medidas tras bloqueos y balaceras por muerte de “El Mencho”

Previo a que circulara la información de la muerte de “El Mencho”, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco emitió medidas preventivas y de seguridad a la población como:

Suspender las operaciones del transporte público

Pedir a la población que no salga de sus casas hasta que se controle la situación

No circular por carreteras de Jalisco o entidades cercanas

Las autoridades estatales y federales aseguraron que trabajan de manera coordinada para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Cabe recordar que el Gabinete de Seguridad de México también se mantiene al tanto de los operativos para restablecer el orden en Jalisco.

Mientras que usuarios y autoridades comparten reportes de afectaciones en diferentes servicios como en vías de comunicación, centrales de autobuses, aeropuertos como el de Manzanillo y más.