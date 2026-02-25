Rubén Guerrero Valadez, el R1, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, fue abatido durante el operativo contra El Mencho del 22 de febrero; ahora se investiga su posible vínculo con el caso Manzo.

Ante la afirmación de Héctor de Mauleón sobre el abatimiento del R1 y su relación con el homicidio de Carlos Manzo, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló con Azucena Uresti que se deberá de cotejar la información.

“Habría que cotejar la información porque al hijo del Tío Lako…también lo conocían como el R1 o el 08” Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

¿El R1 abatido en operativo contra El Mencho está relacionado con el caso Manzo?

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “R1”, fue implicado por Jorge Armando Gómez, El Licenciado, como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

Sin embargo, el hombre también conocido como R1, hijo del Tío Lako, fue identificado como Rubén Guerrero Valadez, a quien se reconoció como uno de los abatidos durante el operativo contra El Mencho.

“Habría que cotejar la información si hacen referencia a este R1 o si, efectivamente, se tiene dentro de FGR y Sedena es el R1 de apellidos Álvarez Ayala” Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Es decir, ambos hombres pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son identificados como “R1”.

Por ello, el fiscal señaló la necesidad de cotejar la información para saber si el R1 del que habla la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está relacionado con el caso Manzo o si se trata del “R1 de apellidos Ayala”.

Hasta el momento, la información compartida por las autoridades federales muestra que ambos miembros del CJNG no serían la misma persona, pues sus relaciones y ubicaciones, así como sus nombres son diferentes pese a compartir un alias.