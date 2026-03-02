Gerardo “N”, alias ‘El Congo’, vinculado al asesinato de Carlos Manzo, fue detenido la madrugada del 2 de marzo en Michoacán.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien resaltó que ‘El Congo’ pertenece a la célula delictiva que orquestó el homicidio del alcalde de Uruapan del 1 de noviembre de 2025.

“Las investigaciones continúan hasta detener a todos los responsables” Omar García Harfuch

Capturan a ‘El Congo’ en Michoacán (Omar García Harfuch/ X)

‘El Congo’, vinculado al asesinato de Carlos Manzo, es detenido en Michoacán

De acuerdo con Omar García Harfuch, ‘El Congo’ fue detenido durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán este lunes 2 de marzo.

El operativo fue realizado además en coordinación con instituciones del Gabinete de Seguridad como:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad de Michoacán

SSPC

El operativo se realizó durante la madrugada del lunes en Michoacán; sin embargo, no se especificó el municipio en el que se realizó la detención del presunto criminal relacionado con el asesinato de Carlos Manzo.

Relacionan a ‘El Congo’ con extorsión y homicidios en Michoacán

Por otra parte, Omar García Harfuch señaló que Gerardo “N”, ‘El Congo’, también está relacionado con delitos como extorsión y homicidio.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, el detenido está vinculado al delito de extorsión a productores de aguacate y limón en Michoacán.

Asimismo, estaría relacionado a otros casos de homicidio en el municipio de Uruapan.

Cabe destacar que ‘El Congo’ operaba “bajo el mando de Jorge Armando Gómez, alias ‘El Licenciado’, uno de los autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, quien fue detenido en noviembre de 2025.