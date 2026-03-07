Elementos de seguridad detuvieron a un hombre con chaleco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes que disparó en la Refinería Dos Bocas.

Los disparos en la Refinería Dos Bocas ocurrieron el pasado viernes 6 de marzo y el hombre fue detenido en posesión de:

Armas largas

Drogas

Un vehículo con reporte de robo

Detienen a presunto miembro del CJNG que disparó en la Refinería Dos Bocas

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) detuvo a Omar, presunto miembro del CJNG de 34 años de edad, por disparar en la Refinería Dos Bocas del estado de Tabasco.

De acuerdo con la información, el hombre es originario del municipio de Jalpa de Méndez y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica.

Fotografías del suceso revelaron que el sujeto portaba un chaleco del CJNG, por lo que es posible que pertenezca a este grupo criminal, cuyo líder fue abatido en Jalisco hace un par de semanas.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas durante la balacera en la Refinería Dos Bocas y, hasta el momento, se desconoce el motivo del altercado.